Simone Veil est décédée ce vendredi matin à son domicile, à l'âge de 89 ans. Figure des droits des femmes, à l'origine de l'adoption de l'IVG en 1975, Simone Veil était aussi une figure de la vie politique française, rescapée de la Shoah, ancienne ministre et ex-présidente du Parlement européen.

L'ancienne ministre Simone Veil, qui avait porté la loi légalisant l'avortement en 1974, est morte vendredi matin, a annoncé à l'AFP son fils Jean Veil : "Ma mère est morte ce matin à son domicile. Elle allait avoir 90 ans le 13 juillet".

Une vie de luttes

Simone Veil est née, en 1927, à Nice. Ses parents ont quitté Paris pour s'y installer. Son père, André Jacob, est architecte. Sa mère, Yvonne Steinmetz, est mère au foyer. Ils seront quatre enfants élevés au sein d'une famille juive non pratiquante : Madeleine, Denise, Jean et Simone. Le mari a exigé que son épouse arrête ses études. La mère de Simone Veil inculquera à ses filles la nécessité des études, du savoir, de l'indépendance pour une femme. La crise de 1929 met à mal les affaires du père. Ils s'adaptent.

Quand la Seconde Guerre mondiale éclate, la famille tente de survivre alors que la ségrégation des lois anti-juives rend le danger de plus en plus prégnant. Simone Veil passe son baccalauréat en 1944. Elle est arrêtée, à 16 ans, dans les rues de Nice. Le reste de la famille est également arrêté par la Gestapo. Sa sœur Denise Vernay, résistante à 19 ans, est déportée à Ravensbrück. Son père et son frère sont déportés en Lituanie par le convoi 73. Simone Veil est envoyée à Auschwitz-Birkenau, avec sa sœur Madeleine (21 ans) et sa mère (43 ans). Elle se liera d'amitié, dans l'horreur, avec Marceline Loridan. Sa mère meurt du typhus le 13 mars 1945. Les trois sœurs, Simone, Madeleine et Denise, sont les seules survivantes de la famille Jacob. Simone Veil attendra des années pour parler de la déportation de sa famille.

Une femme engagée

Rescapée de la Shoah, Simone Veil entre dans la magistrature comme haut fonctionnaire jusqu'à sa nomination comme ministre de la Santé, en mai 1974. À ce poste, elle fait notamment adopter la « loi Veil », promulguée le 17 janvier 1975, qui dépénalise le recours par une femme à l'interruption volontaire de grossesse.

De 1979 à 1982, elle est la première présidente du Parlement européen, nouvellement élu au suffrage universel. Elle est Ministre d'État, ministre des Affaires sociales, de la Santé et de la Ville, et « numéro deux » dans le gouvernement Édouard Balladur, puis siège au Conseil constitutionnel de 1998 à 2007. Élue à l'Académie française le 20 novembre 2008, elle y est reçue solennellement le 18 mars 2010 par Jean d'Ormesson.