Simone Veil sera la 5e femme à rentrer au panthéon «

L'entrée du cercueil de Simone Veil entrée au Panthéon a été annoncée le jour même de ses funérailles par Emmanuel Macron, une décision symbolique saluée unanimement. L'ancienne présidente du Parlement européen avait fait part de son souhait de reposer aux côtés de son mari, mort en 2013. Voeux exaucé par Emmanuel Macron puisque son époux entrera également au Panthéon? Elle qui avait souhaité voir plus de femmes au panthéon en 1992, reposera entre autre, aux côtés de Marie Curie et des résistantes Germaine Tillion et Geneviève de Gaulle-Anthonioz.