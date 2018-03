La SNCF fêtait lundi 12 mars ses 80 ans, avec une réception organisée par la direction du groupe. En pleine négociation avec le gouvernement sur la réforme du rail français et alors que cette semaine est cruciale, les syndicats n'ont pas vu ça du bon œil et se sont invités à la fête. Un reportage d'Anne Maquignon, Florian Paume et Julien Garrel.