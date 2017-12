SNCF : le trafic totalement interrompu gare Montparnasse «

En cause, une "perte de télécommande des installations de sécurité", indique la SNCF.

Grosse pagaille pour les voyageurs au départ ou à l'arrivée de la gare Montparnasse, à Paris, ce dimanche 3 décembre. Suite à une "perte de télécommande des installations de sécurité", le trafic est totalement interrompu dans cette gare qui dessert l'Ouest de la France.

"Nous demandons aux voyageurs de repousser leur voyage", a déclaré un porte-parole de la SNCF.

/!\ Le trafic est interrompu depuis et vers la gare de Paris Montparnasse.

Nous conseillons à tous les voyageurs de reporter leur voyage. Un TGV/heure aller-retour part de la gare d'Austerlitz pour Rennes, Bordeaux et Nantes. #montparnasse #TGV — SNCF (@SNCF) 3 décembre 2017

Des liaisons vers Nantes, Bordeaux et Rennes à partir de la gare d'Austerlitz et à raison d'un train par heure aller-retour sont assurées. Du côté des arrivées, elles se font dans les gares d'Austerlitz et de Massy-Palaiseau, dans l'Essonne, avec d'importants retards.

Sur Twitter, les usagers font part de leur colère. Le panneau d'affichage des départs et des arrivées à la gare Montparnasse est totalement vide.

A nouveau une grosse panne de signalisation bloque la gare #Montparnasse pic.twitter.com/tFyaeXFDA6 — Claire Alet (@clairealet) 3 décembre 2017

Parmi les passagers bloqués, sans information, Stéphane Le Foll député PS de la Sarthe

Bloqué à Paris Gare Montparnasse comme des milliers de voyageurs ... que se passe-t-il ? @SNCF pic.twitter.com/5lGzq3hKiC — Stéphane Le Foll (@SLeFoll) 3 décembre 2017

Le trafic ferroviaire a été interrompu durant trois jours cet été à la gare Montparnasse. La panne avait été provoquée par des travaux.