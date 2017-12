SNCF : le trafic totalement interrompu gare Montparnasse «

En cause, une "perte de télécommande des installations de sécurité", indique la SNCF.

Grosse pagaille pour les voyageurs au départ ou à l'arrivée de la gare Montparnasse, à Paris, ce dimanche 3 décembre. Suite à une "perte de télécommande des installations de sécurité", le trafic est totalement interrompu dans cette gare qui dessert l'Ouest de la France.

"Nous demandons aux voyageurs de repousser leur voyage", a déclaré un porte-parole de la SNCF.

Des liaisons vers Nantes, Bordeaux et Rennes à partir de la gare d'Austerlitz et à raison d'un train par heure aller-retour sont assurées. Du côté des arrivées, elles se font dans les gares d'Austerlitz et de Massy, dans l'Essonne, avec d'importants retards.

Sur Twitter, les usagers font part de leur colère. Le panneau d'affichage des départs et des arrivées à la gare Montparnasse est totalement vide.

A nouveau une grosse panne de signalisation bloque la gare #Montparnasse pic.twitter.com/tFyaeXFDA6 — Claire Alet (@clairealet) 3 décembre 2017

Parmi les passagers bloqués, sans information, Stéphane Le Foll député PS de la Sarthe

Bloqué à Paris Gare Montparnasse comme des milliers de voyageurs ... que se passe-t-il ? @SNCF pic.twitter.com/5lGzq3hKiC — Stéphane Le Foll (@SLeFoll) 3 décembre 2017

Le trafic ferroviaire a été interrompu durant trois jours cet été à la gare Montparnasse. La panne avait été provoquée par des travaux.