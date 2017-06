Cette année, la chasse aux bonnes affaires s'étale entre le 28 juin et le 8 août. Les soldes d'été ont débuté ce mercredi pour six semaines, sans la frénésie d'autrefois dans les magasins, alors que les Français sont désormais habitués à profiter de prix barrés toute l'année et que les commerçants remettent en cause le dispositif.