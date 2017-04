Attentat à Stockholm : 4 morts et 15 blessés «

"Je peux confirmer que quatre personnes sont mortes et 12 ont été blessées", a déclaré un porte-parole, ajoutant qu'une personne avait été arrêtée, sans donner de détail sur son identité ni sur ce dont elle était soupçonnée.

Le véhicule a fini sa course dans un magasin et des blessés étaient traités sur place par les secours, selon les images diffusées par les télévisions.

"Il y a des morts, et beaucoup de blessés", a indiqué une porte-parole de Säpo, ajoutant, dans un communiqué, rechercher "celui ou ceux qui sont derrière cet attentat".

"La Suède a été attaquée", a dénoncé le Premier ministre suèdois Stefan Löfven.

L'attaque s'est produite peu avant 13h00 GMT à proximité d'un grand magasin, au croisement d'une grande artère, Klarabergsgatan, et de la rue piétonne la plus fréquentée de la capitale, Drottningsgatan.

Une fumée épaisse s'élevait de ce lieu entouré par la police d'un périmètre de sécurité, selon les images des télévisions. Des hélicoptères survolaient le centre-ville. Le camion avait été volé. "Il a été volé à l'occasion d'une livraison à un restaurant", une porte-parole de l'entreprise de transports Spendrups, Rose-Marie Hertzman. La circulation était perturbée dans le métro, l'attentat ayant eu lieu au niveau de la station T-Centralen, par laquelle passent toutes les lignes de Stockholm.

