Travail : je stresse, donc je médite «

La France figure parmi les plus mauvais éleves du stress au travail. Plus d?un quart des salariés avouent subir une pression trop grande. Et quand il faut ajouter à une longue journée de travail l?éducation des enfants et toutes les tâches quotidiennes, difficile de trouver un moment à soi. Pour de nombreux professionnels, chaque instant doit pourtant pouvoir devenir un moment propice à la détente. Un sujet de Charlotte Gorzala