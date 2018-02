Syrie : le Conseil de sécurité de l'ONU réclame à l'unanimité un cessez-le-feu «

Le Conseil de sécurité de l'ONU a adopté samedi 24 février à l'unanimité une résolution réclamant "sans délai" un cessez-le-feu humanitaire d'un mois en Syrie, après quinze jours d'atermoiements notamment de Moscou.

Le texte, maintes fois amendé, "réclame que toutes les parties cessent les hostilités sans délai pour au moins 30 jours consécutifs en Syrie pour une pause humanitaire durable". L'objectif est "de permettre la livraison régulière d'une aide humanitaire, de services et l'évacuation médicale des malades et blessés les plus graves".

"Ce n'est pas un accord de paix sur la Syrie, le texte est purement humanitaire", a souligné l'ambassadeur suédois Olof Skoog, co-signataire de ce texte qui a nécessité plus de quinze jours de négociations pour obtenir un assentiment de la Russie.

Des exclusions au cessez-le-feu pour les combats contre divers groupes jihadistes sont prévues. Le respect du cessez-le-feu risque par conséquent d'être aléatoire. Le Conseil de sécurité a prévu de se réunir à nouveau sur ce sujet dans quinze jours pour voir si la trêve a bien été respectée.