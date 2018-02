Testament de Johnny Hallyday : Laura Smet sort du silence «

"La vérité des montages juridiques et la vérité des chiffres seront bientôt établies par la justice" dans l'affaire sur l'héritage du chanteur Johnny Hallyday, a affirmé sa fille Laura Smet dans un communiqué transmis à l'AFP par ses avocats, confirmant que son père lui avait fait des donations de son vivant. Laura Smet "confirme que son père lui a permis d'acquérir par deux donations un appartement de 106,78 m2 situé rue Bonaparte à Paris et que son père lui versait mensuellement de l'argent pour le remboursement du crédit immobilier souscrit", précise le communiqué transmis par les avocats de la jeune femme, Emmanuel Ravanas, Hervé Temime et Pierre-Olivier Sur. Des documents produits jeudi soir par RTL et Le Point avaient fait état de donations du chanteurs à ses deux ainés, Laura et David Smet, ainsi que d'un versement mensuel à sa fille, raison pour laquelle il les aurait délibérement écartés de son héritage au profit de son épouse, Laeticia Hallyday. Dans son assignation effectivement déposée en début de semaine devant le TGI de Nanterre, la comédienne a "déjà demandé à ce que cette donation soit rapportée à la succession, comme d'ailleurs l'ensemble des donations faites au conjoint et aux enfants. C'est là la stricte application de la loi française", ajoute le communiqué. La jeune femme et son demi-frère contestent les modalités de succession de leur père car ils estiment qu'elles les "déshéritent", ce qui n'est théoriquement pas possible en droit français. Cette bataille à propos de l'héritage a fait éclater au grand jour les tensions au sein de la famille Hallyday, loin de l'union sacrée affichée lors des funérailles du rockeur, le 9 décembre à Paris.