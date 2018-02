Tourisme : année record en Île-de-France «

Après deux années noires liées aux attentats, le tourisme francilien signe sa meilleure performance depuis 10 ans. Selon le Comité régional du tourisme, la fréquentation hôtelière à Paris et sa région est en hausse de 9,5%, soit 2,9 millions de touristes français et internationaux supplémentaires par rapport à l'année dernière. Les touristes asiatiques sont en nette progression, les Américains restent les plus nombreux. Les monuments profitent de ce rebond. Le Louvre est le plus visité, devant la Tour Eiffel et le Centre Pompidou, tous sont en hausse. La tendance devrait se confirmer en 2018 d?après les professionnels.