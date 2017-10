Traiter Alzheimer autrement, c'est possible «

À l?occasion de la semaine bleue des seniors, nous sommes allés dans un centre de soin des malades d?Alzheimer aux méthodes peu conventionnelles. Plus de 900 000 personnes sont concernées par cette maladie en France et seulement le quart d?entre-elles seraient prises en charge médicalement. Dans ce pensionnat un peu particulier, les malades sont laissées en liberté totale, et ils ont des relations complètement normales avec le personnel, d?égal à égal. Comme une deuxième famille. Les médicaments sont peu à peu abandonnés, et seul le plaisir du patient semble important. Les premiers résultats sont très prometteurs