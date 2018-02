Trois départements placés en vigilance orange pour neige et verglas «

Les Alpes-de-Haute-Provence, les Alpes-Maritimes et le Var sont placés en vigilance orange à la neige et au verglas.

Les Alpes-de-Haute-Provence, les Alpes-Maritimes et le Var sont placés en vigilance orange à la neige et au verglas. Météo France annonce un "épisode neigeux un peu tardif pour la saison et suffisamment notable pour engendrer des difficultés de circulation et perturber certaines activités économiques." Une alerte valable pour la journée de lundi 26 février 2018, entre minuit et 18 heures.