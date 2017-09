Un A380 contraint d'atterir en urgence au Canada après une avarie moteur «

Les passagers et l'équipage du vol AF 66 reliant Paris à Los Angeles en sont quitte pour une énorme frayeur. Le vol de la compagnie Air France a dû atterrir en urgence sur l'aéroport de Goose-Bay au Canada à cause d'une grave avarie moteur. Sur les images rapportées par plusieurs des passagers présents à bord, l'un des moteurs a perdu une grande partie de son fuselage pendant le vol.

Selon les premiers éléments, l'un des quatre moteurs de l'avion, un A380, aurait "cessé de fonctionner". Sur Twitter, la compagnie assure que le problème technique a été ''identifié'' et que l'airbus A380 est actuellement maintenu au sol pour effectuer des opérations de vérifications.

Engine failure halfway over the Atlantic Ocean #airfrance #airfrance66 #AF66 #birdstrike possibly pic.twitter.com/ETAFw2WIDR

[Breaking] Air France #AF66 operated by an Airbus A380 diverted to Goose Bay after engine #4 blown up over Greenland! (pic: Brand Martin) pic.twitter.com/ssHvzpToEc

— Flight-Report (@flight_report) September 30, 2017