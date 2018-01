Un bar où les prix varient comme à la bourse «

A Pigalle, dès 18h un bar se transforme en place boursière. Un verre de vin peut passer de 12 à 4 euros en quelques secondes. Des écrans géants permettent de suivre le cours des boissons en direct et la tendance change toutes les 100 secondes. Le bar a ouvert il y a un an . Le concept est original et séduit aussi bien les banquiers que les curieux d'un soir. Éléonore Vanel et Océane Lerouge sont allées y faire un tour.