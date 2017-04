Un diplôme en viticulture et oenologie à distance «

Les universités et les grandes écoles ouvrent de plus en plus de cursus à distance. On les appelle les MOOC, et ils permettent d'obtenir des diplômes en travaillant depuis chez soi. Un examen particulier a été créé par une école du vin à Bordeaux, le premier MOOC viticole dédié à ces métiers, et il permet aux amateurs de tous les âges d'obtenir un premier diplôme en viticulture et oenologie, en quelques semaines de cours! Et tout ça la maison. Reportage Antoine Esteve.