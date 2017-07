La pratique de la natation dépend de l?âge et des catégories sociales. Les +de 55 ans n'ont pas appris à l'école, l'obésité est aussi un frein à la natation, et la pratique est moins importante chez les personnes faiblement diplômées. L'été dernier 500 personnes sont mortes noyées, soit entre 3 et 4 victimes par jour sur nos côtes.Reportage de Jean-Michel de Cazes