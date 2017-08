Un incendie ravage 150 hectares près d'Aubagne «

​Des vacanciers qui résidaient près d'Aubagne ont été évacués samedi soir et des habitants confinés chez eux, alors qu'un feu de forêt a ravagé 150 hectares de végétation, a-t-on appris auprès de la préfecture des Bouches-du-Rhône.

La préfecture a ouvert une cellule de crise, alors que cet incendie s'est déclaré dans une zone boisée et comportant beaucoup d'habitations individuelles. Assurant qu'aucune habitation n'était menacée, et qu'aucune évacuation n'était envisagée à l'exception du centre de vacances Odalys entre Carnoux et Aubagne, la préfecture ajoutait que la ligne SNCF entre Aubagne et Cassis était coupée, ainsi que des lignes électriques.

Le feu, qui a été signalé aux pompiers vers 17h30, progressait rapidement samedi soir, en présence d'un mistral qui devait se renforcer. Les sapeurs-pompiers des Bouches-du-Rhône ont engagé 270 pompiers et 80 engins de lutte et de commandement et sont appuyés par des moyens aériens départementaux (hélicoptères bombardier d'eau) et six aéronefs de la sécurité civile (4 canadair, 2 tracker et 1 dash). La mairie de Carnoux-en-Provence, commune vers laquelle semble se diriger l'incendie selon la préfecture, a ouvert samedi soir une salle municipale pour accueillir les riverains.

Les autorités appellent au confinement

Sur les réseaux sociaux et dans leurs communiqués, les autorités appellent les personnes vivant à proximité de l'incendie à se confiner à l'intérieur de leurs habitations en fermant volets et fenêtres, en retirant les bouteilles de gaz et en facilitant l'accès des secours (laisser ouverts les portails).

Samedi, l'ensemble des massifs forestiers des Bouches-du-Rhône étaient fermés à toute circulation, y compris à pied, en raison de la sécheresse et du vent, propices au déclenchement d'incendies.

Dans l'Hérault, où le risque incendie est également considéré comme "très sévère" ce week-end en raison du vent et de la sécheresse, les sapeurs pompiers ont signalé deux départs de feu vers 21H30.

A Sérignan, deux hectares ont été brûlés et des habitations protégées, 30 personnes étant évacuées à titre préventif. A Béziers, au lieu-dit Montimas, deux hectares ont également été brûlés mais plusieurs dizaines sont menacés ainsi qu'au moins une habitation, selon les sapeurs-pompiers.