Un permis Internet pour protéger des dérives ? «

Lancé en 2013, le permis internet est un programme de prévention destiné à informer et sensibiliser les élèves de CM2 sur les bons usages du net et des réseaux sociaux et à les protéger des éventuelles dérives. L'opération mise en place avec le concours de la police et de la gendarmerie comprend une formation théorique et un petit examen. Reportage dans une classe de CM2 à l'école charles de gaulle de Domont du Val d'Oise en région parisienne. Régine Delfour et Jessica Desbois