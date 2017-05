Un second tour sous haute sécurité «

Comme lors du premier tour de l'élection présidentielle, les conditions de sécurité pour le second tour seront maximales. 50 000 policiers et gendarmes ainsi que 7000 militaires seront mobilisés dimanche 7 mai. Certains maires ont fait appel à des agents de sécurité privés.

La sécurité sera maximale pour le second tour de l’élection présidentielle dimanche 8 mai. "Comme lors du premier tour de scrutin, plus de 50 000 policiers et gendarmes seront engagés dimanche, aux côtés des militaires de l’opération Sentinelle et des polices municipales, pour assurer la sécurité aux abords des bureaux de vote et pour intervenir immédiatement en cas d’incident", a déclaré le porte-parole du ministère de l’Intérieur, Pierre-Henry Brandet.

Dans certaines mairies, la sécurité des bureaux de vote sera également assurée soit par des agents de la ville soit par des agents de sécurité privés. Ainsi, à Paris, "la totalité des 869 bureaux de vote répartis sur 585 sites seront couverts par un dispositif de gardiennage et de sécurité", a indiqué Bruno Julliard, le premier adjoint de la maire Anne Hildago. C’est au sein de la capitale que le dispositif de sécurité sera le plus important. 12 000 policiers et militaires seront déployés sur l’agglomération parisienne dont 5000 effectifs spécifiquement dédiés à la sécurisation du scrutin et à la garantie de l’ordre public.

Les soirées électorales sous étroite surveillance

Les rassemblements et manifestations post-résultats seront également placés sous haute-surveillance. L’équipe d’Emmanuel Macron a annoncé qu’en cas de victoire, le candidat d’En Marche se rendrait sur l’esplanade du Louvre. À l’inverse, l’équipe de Marine Le Pen n’a pas divulgué où la candidate pourrait célébrer sa victoire.

L’entre-deux-tours a été marqué par l’attaque terroriste du 20 avril sur les Champs-Élysées qui a coûté la vie au policier Xavier Jugelé. Vendredi, un homme radicalisé et soupçonné de préparer un attentat près d’une base militaire en Normandie a été arrêté.