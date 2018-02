Une épidémie de rougeole inquiète les autorités «

On croyait cette maladie presque disparue, mais 9 département sur les 12 de la région Nouvelle-Aquitaine connaissent une forte épidémie de rougeole. La Gironde est la plus touchée, avec plus de 200 cas déclarés. La semaine dernière, une jeune femme de 32 ans est décédée des suites de la maladie à l'hôpital de Poitiers. Les autorités prennent cette maladie très au sérieux, et redoutent des complications, notamment car plus de 30 % de la population n'est pas vaccinée.