Une nouvelle technique pour soigner l'asthme «

C'est une maladie qui touche près de 400 000 personnes en France : l'asthme sévère. Mais de plus en plus d'hôpitaux en France développent une nouvelle technique venue des États Unis pour améliorer les conditions de vie des malades : la thermoplastie bronchique, qui consiste à chauffer les bronches. C'est le cas du centre hospitalier de Lille où nos équipes ont pu se rendre. Un reportage de Damien Deparnay et Thomas Desmarchelier.