Une petite commune du Lot crée sa propre école maternelle «

En réaction à la suppression du poste d'enseignant et à la fermeture de son école, une petite commune du Lot vient de créer sa propre maternelle. Il s'agit d'une école privée hors contrat et entièrement gratuite. C'est donc la commune qui a recruté la nouvelle enseignante et qui assume tous les frais (salaires, entretien bâtiments, etc...) Lundi, une dizaine d’élèves a fait sa rentrée dans l'ancienne école publique.