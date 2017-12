Une photo de Griezmann en basketteur noir crée la polémique «

Publiée dimanche soir, une photo du milieu offensif grimé en basketteur noir des années 80 a suscité l'indignation de quelques internautes. Après l'avoir retirée, Antoine Griezmann s'est excusé.

Une photo d'Antoine Griezmann, grimé en joueur de basket noir avec perruque et intitulée 'un joueur des Harlem Globetrotters des années 1980', a provoqué la controverse sur les réseaux sociaux, contraignant l'attaquant de l'équipe de France et de l'Atletico Madrid à la retirer et à présenter ses excuses. "Je reconnais que c'est maladroit de ma part. Si j'ai blessé certaines personnes, je m'en excuse", a écrit Griezmann sur son compte Twitter.

Un peu plus tôt, il s'était justifié en écrivant: "Calmos les amis, je suis fan des Harlem globetrotters et de cette belle époque... c’est un hommage". L'une des réactions les plus virulentes a été postée par un législateur britannique, David Lammy, un socialiste: "Il existe de très nombreuses manières de faire la fête dans les années 1980, mais le blackface n'en fait pas partie. Je ne peux pas croire qu'en 2017, il faut sortir de son silence et clamer qu'il ne faut pas s'habiller en blackface", a-t-il déclaré.