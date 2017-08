Une voiture fonce sur deux abris-bus à Marseille faisant une victime «

Selon le quotidien La Provence, une voiture aurait foncé ce matin sur un abri-bus dans le quartier de la Croix-Rouge (13e) à Marseille sans faire de victime, avant de percuter un autre abri-bus un peu dans le 11e arrondissement tuant une personne. La police a ensuite interpellé sur le Vieux-Port, le conducteur présumé du véhicule.

Un fourgon Renault Master a foncé sur un premier abribus dans le 13e arrondissement faisant un blessé grave, puis sur un autre abribus dans le 11e arrondissement, tuant une femme. Le véhicule en cause a, quelques minutes plus tard, été immobilisé par la police sur le Vieux-Port, et la brigade anti-criminalité a procédé à l'interpellation du conducteur.

#Marseille opération de police en cours, @PoliceNat13, évitez le secteur Vieux-Port boulevard Charles Livon. — Police nationale 13 (@PoliceNat13) 21 août 2017

L'homme interpellé sur le Vieux Port aurait environ 35 ans, ne serait pas marseillais mais serait connu des services de police pour des faits de droit commun.

La circulation dans la citée phocéenne est fortement perturbée, le tunnel Prado-Carénage fermé à la circulation et l'autoroute A50 bouché.

Une femme de 42 ans tuée à La Valentine

Selon des sources concordantes relayées par La Provence, une femme de 42 ans, est morte dans le quartier de La Valentine au niveau de l'abribus situé devant le restaurant KFC. Elle a été percuté par le véhicule qui pourrait être une camionnette blanche.

Peu avant, ce véhicule a percuté une autre personne, une femme âgée de 29 ans, dans le quartier de la Croix-Rouge. Cette dernière serait blessé.

On ignore pour l'instant les motivations du conducteur. Les polices judiciaires de Marseille et de Lyon ont été saisies.