Universités bloquées : inquiétudes autour des examens «

L?Université de sociologie et psychologie de Bordeaux est bloquée par des étudiants grévistes depuis plus de six semaines. Au c?ur des revendications : le rejet de la loi Vidal et de ses conséquences sur le recrutement des universités. Une poignée d?étudiants très motivés tient le siège de ce grand bâtiment dans le centre de Bordeaux, qui accueille habituellement plus de 5 000 personnes. Les négociations avec l?administration de l?université sont au point mort. Mais pour le moment aucun examen n?a été annulé, certains ont simplement été reportés. Reportage Antoine Estève et Laura Brunet