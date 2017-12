Victoire de la coalition nationaliste en Corse «

La coalition nationaliste Pè a Corsica (Pour la Corse) a remporté largement dimanche 10 décembre le second tour des élections territoriales corses, engrangeant dans son sillage 56,5% des suffrages exprimés.

C'est un résultat sans partage. La coalition nationaliste Pè a Corsica (Pour la Corse) a remporté largement dimanche 10 décembre le second tour des élections territoriales corses. Engrangeant dans son sillage 56,5% des suffrages exprimés et portée par Gilles Simeoni et l'indépendantiste Jean-Guy Talamoni, elle dépasse de près de 40 points son principal adversaire, la liste régionaliste de droite de Jean-Martin Mondoloni (18,29%).

L'abstention à ce scrutin, qui va permettre de désigner les 63 élus de la nouvelle collectivité unique de Corse dès le 1er janvier, s'élève à 47,4%. La liste LREM quant à elle, emmenée par Jean-Charles Orsucci, obtient 12,67% des voix tandis que celle de la candidate soutenue par Les Républicains, Valérie Bozzi, termine avec 12,57% des suffrages exprimés.