Victoire écrasante des autonomistes d'Italie du nord «

En Vénétie et en Lombardie, les électeurs ont été conviés aux urnes pour une consultation. À plus de 90 %, ils ont demandé davantage d'autonomie à Rome. Un cas qui diffère de celui de la Catalogne.

Si la Catalogne occupe tant les esprits, c'est qu'elle éveille un vieux spectre européen : celui de la fragmentation séparatiste et régionalistes. La situation catalane est souvent comparée à celle de l'Italie du nord, où une consultation populaire a eu lieu dimanche, nommément en Vénétie et en Lombardie. Le score est sans appel: 98 % des Vénitiens et 95 % des Lombards ont voté pour obtenir davantage d'autonomie vis-à-vis de Rome, avec taux de participation respectifs de 57 et 40 %.

Sauf que ce référendum a peu à voir avec celui qui a été déclenché par les indépendantistes catalans. Il a été organisé avec l'accord plein et entier du gouvernement central italien, et correspond à une volonté autonomiste et non pas séparatiste. En clair, la Vénétie (10 millions d'habitants) et la Lombardie (5 millions) n'ont pas vocation, du moins pour l'instant, à demander leur indépendance. Elles vont simplement bénéficier de davantage de délégation administrative et budgétaire.

Là où l'Italie du nord ressemble à la Catalogne, c'est dans le fait que les deux régions concernées génèrent, à elles seules, 30 % du PIB italien. Par ailleurs, elles sont budgétairement "vertueuses" en termes de recettes fiscales, de dépenses publiques et de fonctionnement du système de santé. Elles présentent également un solde fiscal, c'est-à-dire qu'elles versent davantage à Rome en impôts que ce qu'elles reçoivent en dotations. Un argument de campagne martelé par la Ligue du nord, parti de droite conservatrice qui gouverne les deux régions. Ancien ministre de l'Intérieur de Silvio Berlusconi, Roberto Maroni dirige la Lombardie depuis 2013. Quant à Luca Zaia, il a été élu à la tête de la Vénétie en 2010 puis réélu en 2015.