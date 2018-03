Yhnova, une maison construite par une imprimante 3D «

Yhnova a été inaugurée ce matin à Nantes. Elle est présentée comme la première maison d'habitat social construite par un robot imprimante 3D en France. C'est peut-être la technologie qui va révolutionner la construction ces prochaines années. Plus de parpaings, c'est le robot qui monte les murs par couches successives de mousse polyuréthane et de béton. Ça va plus vite et çà offre plus de possibilités à l'architecte.