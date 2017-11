Zimbabwe : le "crocodile" Mnangagwa officiellement président «

Trois jours après la démission de Robert Mugabe, les Zimbabwéens ont assisté ce vendredi à l'investiture de son successeur, le "Crocodile" Emmerson Mnangagwa.

Des dizaines de milliers de Zimbabwéens pleins d'espoir étaient réunis ce vendredi à Harare, pour assister à l'investiture du nouveau président du pays, Emmerson Mnangagwa, et tourner la page des 37 ans de règne sans partage de Robert Mugabe. À 75 ans, l'ex-vice-président Mnangagwa prend les rênes d'un pays ruiné, trois jours après la démission historique du plus vieux dirigeant en exercice de la planète, 93 ans, poussé vers la sortie par son armée, la rue et son parti.

Dès l'aube, les habitants de la capitale se sont pressés aux portes du National Sports Stadium pour acclamer leur nouveau chef de l'Etat, qui a officiellement prêté serment. "Nous sommes très enthousiastes et nous attendons beaucoup de Mnangagwa", a confié une spectatrice, Sharon Mauyakufa, 23 ans, "nous vivons dans une dictature depuis très longtemps". "Merci à nos soldats", "le peuple a parlé", proclamaient des bannières déployées dans le stade.

Robert Mugabe a été poussé vers la sortie par un coup de force de l'armée, qui a pris le contrôle du pays dans la nuit du 14 au 15 novembre après le limogeage d'Emmerson Mnangagwa. Cacique du régime depuis l'indépendance du Zimbabwe en 1980, celui qu'on surnomme le "crocodile" a été remercié sur ordre de la Première dame Grace Mugabe, qui lui disputait la succession de son mari, à la santé de plus en plus fragile. Après avoir résisté plusieurs jours aux pressions des militaires, de son parti, la Zanu-PF, et de la rue, le "camarade Bob" a fini par capituler mardi en présentant sa démission, sous la menace d'une procédure de destitution devant le Parlement.

A la veille de son entrée en fonction, Emmerson Mnangagwa s'est entretenu jeudi avec son prédécesseur, à qui il a promis, ainsi qu'à sa famille, les "conditions de sécurité et de bien-être maximales", a rapporté le quotidien gouvernemental The Herald. De retour mercredi du bref exil sud-africain qui a suivi son limogeage, Emmerson Mnangagwa a affirmé qu'il ferait du redressement de l'économie sa priorité absolue. "Nous voulons des emplois", a-t-il promis. Robert Mugabe a laissé derrière lui une économie ruinée par des réformes dévastatrices. L'activité y tourne au ralenti, l'argent manque et le spectre de l'hyperinflation rôde.

Avec un taux de chômage estimé à 90%, les Zimbabwéens vivent de petits boulots dans l'économie informelle. D'autres ont émigré, souvent chez le géant sud-africain voisin. Les attentes de la population du Zimbabwe, sortie épuisée de l'ère Mugabe, sont énormes. Le profil et la personnalité du nouveau maître du Zimbabwe suscitent pourtant quelques inquiétudes. Fidèle parmi les fidèles du régime, Emmerson Mnangagwa, proche de la hiérarchie sécuritaire, plusieurs fois ministre, traîne derrière lui une réputation d'exécuteur des basses œuvres répressives de l'ex-président Mugabe.