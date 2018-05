Le Onze : le bar à cocktail à l’italienne

Dirigé par les deux frères napolitains Luigi et Andréa Di Giovanni, Le Onze est une invitation à la dolce vita. Ses patrons se sont lancés le défi de partager leur culture avec le traditionnel « aperitivo ».

Tout en sirotant les grands classiques, tels que le cocktail Lati’negroni, à base de tequila, mezcal, Noilly Prat, et Nardni bitter, les clients peuvent également déguster des bouchées italiennes. Un buffet de bruschetta, pasta, et toast à la crème d’avocat, concassé de tomates ou au saumon mariné, entièrement fait maison.

©Maxime Huriez

Des breuvages audacieux qui varient selon les humeurs du chef et les saisons. En ce moment, des ingrédients inattendus se sont glissés dans la carte, tels que la liqueur de rhubarbe dans le Mr Purple (15€) ou encore la purée de citrouille pour le Citrouillard, un cocktail sans alcool (8€).

©Maxime Huriez

Toutes ces saveurs se mêlent à un environnement chic et printanier, où se marient des matériaux nobles tels que le marbre coloré terrazzo, le bois et le verre. Enfin, le matin le Onze se transforme en espace de coworking où les clients peuvent se restaurer avec des salades et croque-monsieur grâce à une carte d’abonnement.

©Maxime Huriez

Le Onze, 11, rue Pincesse (6e).