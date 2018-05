Borns en concert au Trabendo

L’artiste américain Borns, originaire du Michigan, sera en concert au Trabendo à Paris ce mercredi 16 mai. Son nouvel album « Blue Madonna » est déjà disponible.

Son dernier album, de douze morceaux, retrace parfaitement son goût pour la pop. On y trouve le titre « God Save Your Blood », en duo avec Lana del Rey. « Faded Heart » est également un des morceaux phares de l'album : il cumule plus de trois millions de vues sur Youtube.

L’aspect extravagant de la personnalité de Borns ressort dans ses titres comme dans « Second night of summer » où l’artiste allie choix sonores surprenants et précision du rythme.

Cet album est donc une parfaite illustration du talent inné du musicien. L’ensemble des amateurs de la pop américaine ne seront pas déçus.