La nuit des Musées 2018 : les rendez-vous à ne pas manquer à Paris et en Ile-de France

La Nuit européenne des musées revient samedi 19 mai pour une 14e édition. Cette année encore plus de 1200 établissements à travers l’Hexagone ouvriront leurs portes en nocturne pour la plupart gratuitement.

Rien qu’à Paris et en Ile-de France, plus de quatre cents animations seront organisées dans le cadre de ce rendez-vous plébiscité par le grand public. Tour d'horizon des rendez-vous à ne pas manquer dans la capitale et sa région.

Le festif cirque Romanes invité au musée de l'histoire de l'immigration (12e)

Du rythme et de la musique. Les acrobates, danseurs et musiciens du chaleureux cirque Romanès animeront le Palais de la Porte Dorée pour une soirée tsigane de 19 h à 22 h 30. Un rendez-vous marqué par la bonne humeur de cette compagnie familiale à l'univers aussi chatoyant que poétique.

Ouverture jusqu'à 22 h 30. palais-portedoree.fr

La nuit Monet au Musée de l'Orangerie (1er)

Monet et ses Nymphéas passés à la loupe. A l'occasion de la nuit des musées, l'Orangerie organise une visite libre de son exposition «Nymphéas : l'abstraction américaine et le dernier Monet» qui met en perspective les œuvres de l'abstraction américaine (Jack Pollock, Joan Mitchell, Ellsworth Kelly) avec celle de Monet et propose de se glisser dans la peau du peintre à travers l'atelier «La fabrique des Nymphéas». Les familles pourront réaliser avec des pastels et des collages leurs propres Nymphéas de 19 h 30 à 22 h 30. Clin d'œil aux artistes américains, un concert de jazz hommage à Charlie Parker se tiendra de 23 h à 23 h 30.

Ouverture de 18 h 30 à minuit. musee-orangerie.fr

Enquêtez en famille au Musée des Arts et Métiers

© Charlotte Compan Le musée des Arts et Métiers

Les enfants de 4 à 12 ans et leurs parents sont invités à enquêter grâce à de petits livrets-jeux sur les objets étonnants qui peuplent le musée des Arts et Métiers en compagnie de personnages incontournables de la littérature enfantine : de Blanche neige et son miroir à Aladin et sa lampe en passant par le Chat botté et son moulin. Les contes de Perrault, Andersen, Grimm ou encore Lewis Carroll dévoileront ainsi l'histoire de pièces incroyables de 18 h 30 à 21 h.

Ouverture jusqu'à minuit. arts-et-metiers.net

Une soirée néandertalienne au Musée de l’Homme (16e)

Partir à la rencontre de très vieux cousins pour mieux les connaître, telle est la proposition faite par le musée de l’Homme à travers «Néandertal, l’expo». Un rendez-vous ponctué d’ateliers ludiques dès 7 ans, de projections de films décalés et de l’intervention théâtrale de lycéens ayant imaginé la rencontre entre homo sapiens et néandertal.

Ouvert jusqu’à minuit. museedelhomme.fr

UNE VISITE FRISSONNANTE AU MUSÉE DU QUAI BRANLY (7E)

© Musée du Quai Branly Exposition «Enfers et fantômes d'Asie»

Jouer à se faire peur au musée Jacques Chirac. L’établissement dessiné par Jean Nouvel proposera des visites VIP de son exposition «Enfers et fantômes d’Asie». L’occasion de découvrir ces histoires de vampires, de fantômes et d’esprit racontées par le commissaire de l’exposition. Un parcours sensoriel plongé dans le noir et des visites flash des collections seront aussi organisées.

Ouvert jusqu’à 23 h 30. quaibranly.fr

Un concert à la Cité de la musique - Philharmonie de Paris (19e)

La superbe collection d'instruments du musée se visite librement et pour l'occasion en musique. Les jeunes interprètes du conservatoire à rayonnement régional de Paris interprèteront dans les espaces du musée des compositions de Bach, Berlioz, Turina ou encore Debussy.

Ouverture jusqu'à minuit. philaharmoniedeparis.fr

Rendez-vous musical étonnant au Grand Palais (8e)

Le Grand palais donnera accès gratuitement à ses deux expositions «Kupka» et «Artistes et Robots». Pour aller plus loin, l'artiste électro Gabriel Legeleux alias Superpoze présentera pour la première fois en France «It's Alive», une composition imaginée en 2017 pour les instruments automates de Stephan Eicher ... des instruments qui jouent sans musicien. Ce rendez-vous d'une durée de 30 minutes se tiendra à l'auditorium de 21h à 22 h 30 en présence de Superpoze. Le musée offrira une seconde séance le lendemain à 15 h, 17 h 30 et 18 h 30 cette fois en présence de l'auteur et interprète de «Déjeuner en paix».

Ouverture jusqu'à 23 h. granpalais.fr

Virée historique au Château de Fontainebleau - Seine et Marne (77)

Demeure royale durant plus de sept siècles, l'histoire du Château de Fontainebleau se raconte à travers les souverains qui l'ont occupé, le tout de façon ludique grâce à des projections de photographies sur sa façade ( à partir de 21 h 30). A compléter par la visite libre du château.

Ouverture jusqu'à minuit. chateaudefontainbleau.fr

Un jeu de l'oie XXL au Parc de Sceaux - Hauts-de-Seine (92)

Dans le cadre des Petites nuits de Sceaux, le domaine départemental du Parc de Sceaux organise un jeu de l'oie vivant. Alors qu'à la Cour les jeux de société étaient un divertissement très apprécié notamment par la Duchesse du Maine qui plébiscitait tout particulièrement le jeu de conversation, variante du jeu de l'oie, la nef de l'orangerie se transformera en plateau géant. Les visiteurs seront invités en l'emprunter et à y évoluer avec pour les plus chanceux une arrivée au temple de la gloire et les plus malchanceux une élimination suite à une chute dans le traditionnel puit.

Ouverture jusqu'à 23 h. domaine-de-sceaux.hauts-de-seine.fr

La tête dans les étoiles au musée de l'air et de l'Espace - Seine-Saint-Denis (93)

Le Bourget voit les choses en grand. Le musée de l'Air et de l'Espace multiplie les ateliers, visites guidées et animations à l'occasion de cette nuit des musées. Les avions, hélicoptères, fusées du musée ainsi que l'exploration spatiale, de la guerre froide à nos jours, n'auront plus de secrets pour le public grâce à des visites commentées. Les enfants pourront comme le petit Prince dessiner, non pas un mouton, mais un avion sur un mur participatif, s'offrir une séance de courts métrages d'animation, participer à quatre parcours ludiques ou encore s'octroyer une pause lecture à la découverte de romans et BD aéronautiques.

Ouverture jusqu'à 23 h. museeairespace.fr

Une nuit majestueuse au Château de Versailles - Yvelines (78)

© Thomas Garnier Galerie des Carosses du Château de Versailles.

Le château de Versailles ouvrira les espaces les plus emblématiques de l'ancienne résidence royale dont la chapelle royale, le grand appartement du roi et la galerie des glaces. La découverte de cette dernière de nuit plonge le visiteur dans une atmosphère toute particulière où l'on imagine sans peine les grandes fêtes qui y furent données.

Ouverture jusqu'à minuit. chateauversailles.fr

Une journée pluridisciplinaire au Mac Val - Val-de-Marne (94)

Le musée d'art contemporain du Val-de-Marne programmera à partir de 15 h une foule d'animations. Des visites inventées menées par les conférenciers du musée permettront une rencontre interactive et vivante avec les œuvres. Des performances dansées, des ateliers pour enfants ou encore une visite gustative (18 h) organisée par des artistes, cuisiniers et designers culinaires marqueront aussi cette journée. Cette dernière finira en beauté avec un concert de musique du monde autour de Mohamed Lamouri et le groupe Mostla à 22 h.

Ouverture de 15 h à 23 h. macval.fr