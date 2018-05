Brian Joubert et Katrina Patchett, vedettes d'Holiday on Ice, bientôt à la Seine musicale

Spectacle sur la glace le plus récompensé au monde, Holiday on Ice revient à Paris du 22 au 27 mai avec un nouveau show et des invités de marque.

Ce spectacle accueillera, pour la première fois dans l'histoire de la troupe et en exclusivité, le tandem Brian Joubert et Katrina Patchett, couple emblématique de la cinquième saison de «Danse avec les stars», arrivé à la troisième place du podium en 2014.

Après avoir fait les belles heures du télé-crochet de TF1, la danseuse professionnelle et le champion du monde de patinage artistique se retrouvent donc sur la glace. Cette fois, ce sera à Brian Joubert de coacher sa partenaire et de partager avec elle sa passion. Ensemble, au rythme des portés, de chorégraphies millimétrées et d'un scénario inspiré de la mythologie, ils devront percer les mystères de la Cité perdue «Atlantis», thème de ce nouveau show audacieux et familial, aux décors et aux costumes toujours aussi flamboyants.

Accompagné par près de quarante patineurs d'Holiday on Ice, tous rompus aux triples boucles piquées et aux grands numéros, le duo qui affichent une belle complicité enflammera sans conteste la Seine musicale.