La Sélection Officielle du Festival de Cannes débarque à Paris

Certes, ce n'est pas le glamour du Festival de Cannes tel qu'on le voit sur place ou à travers la presse mais tout de même. Jusqu'au 20 mai, le cinéma Gaumont Opéra (9e) propose au grand public quelques-unes des pépites de la sélection officielle et d' "Un certain regard" (en lice pour la Caméra d'Or).

Tandis que la compétition n'est, pour l'heure, toujours pas close, et parallèlement à certains films déjà sortis en salles (et pas des moindres : "EVERYBODY KNOWS'', ''EN GUERRE'', ''PLAIRE, AIMER ET COURIR VITE''...), cette rétrospective du prochain week-end, permettra de découvrir une bonne douzaine de longs-métrages, dont certains très controversés comme le dernier Lars Von Triers, ou le très expérimental ''A GENOUX LES GARS'' d'Antoine Desrosières.

Parmi quelques incontournables, ''Les filles du soleil'' d'Eva Husson, vous plongera au cœur de la lutte de résistantes kurdes et yézidies dans l'enfer barbare de Daesh, tandis qu'''ASAKO'' vous invitera à partager une romance douce-amère et d'une rare élégance, parmi les bobos trentenaires de Tokyo.

©DR - Les filles du soleil

Enfin, le Liban avec « CAPHARNAUM », l'Iran (« TROIS VISAGES ») ou encore la Russie (« L'ETE ») sont également au programme de ce week-end cannois à Paris, qui permettra aux franciliens de se faire une idée de cette 71 ème édition.

Cannes à Paris, Gaumont Opéra, 2, Boulevard des Capucines (9e).