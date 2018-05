Saw game Over : le nouveau escape game du LeavinRoom

C’est le grand retour du tueur au puzzle. Après le succès de l’escape Saw, l’aventure continue au LeavinRoom avec Saw Game Over, un opus final encore plus machiavélique. Les participants découvriront une ambiance angoissante et des énigmes bien ficelées.

Le LeavinRoom, un des premiers escapes game à s’être implanté dans la capitale, propose une nouvelle expérience au sein d’un décor plus vrai que nature qui a nécessité pas moins de cinq mois de travaux. Durant une heure, les participants sont enfermés dans une salle en équipe de trois à cinq. Ensemble, ils devront faire preuve de cohésion et résoudre une série d’énigmes pour parvenir à s’échapper.

©Leavinroom

Avant de commencer l’aventure, l’équipe est soumise à un débriefing personnalisé pour se mettre dans l’ambiance et prendre connaissance de l’histoire. Une fois passés cette étape, les joueurs découvriront une scénographie précise et soignée, parée de rouge sang sur les murs. L'expérience renferme des énigmes traditionnelles à cadenas, codes et clefs, où la fouille et l’observation sont primordiales pour parvenir à semer le tueur psychopathe de la série Saw.

©Leavinroom

A chaque participant sa torture, alors il fautdra faire vite pour se regrouper et trouver la sortie. Une voix est susceptible d’intervenir au cours de l’aventure donc il est important de bien tendre l’oreille pour survivre à cet escape game dont le taux réussite est seulement de 1/10.

Escape Game Saw Game over, LeavinRoom Paris, 28, bis boulevard Pereire (17e).