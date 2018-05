Les 5 meilleures destinations en Europe pour 2018 selon Lonely Planet

Pour ce classement, les experts ont en effet tenu compte du tourisme de masse, et choisi des espaces encore relativement préservés. Certes, c'est une région italienne qui emporte la première place, ce qui n'est pas spécialement étonnant. Mais la région en question n'est pas celle à laquelle on s'attend.

Damant le pion à la Toscane et à la Vénétie, l'Émilie-Romagne, dans le Nord de l'Italie, est mise en avant pour ses paysages et sa cuisine. Elle abrite notamment l'Osteria Francescana, à Modène (berceau du célèbre vinaigre balsamique) souvent citée parmi les meilleurs restaurant au monde.

Récemment, la capitale régionale, Bologne, a en outre vu l'ouverture du plus grand parc à thème gastronomique au monde, FICO Eataly World. L'endroit, inauguré l'année dernière a été conçu comme un Disneyland pour amateurs de grande cuisine.

Située sur la côte nord de l'Espagne, la Cantabrie offres de superbes plages sauvages et des villages pittoresques, comme Santillana del Mar ou Comillas. On y trouve aussi des bijoux architecturaux au milieu des montagnes, tels que San Vicente de la Barquera.

Into the wild. My beautiful land #Cantabria pic.twitter.com/Ti9elAAhZr

La ville portuaire de Santander connaît une nouvelle jeunesse depuis l'ouverture du Centro Botin, un centre culturel conçu par l'architecte Renzo Piano.

La province de Frise, dans le nord des Pays-Bas, est prisée des Néerlandais pour ses lacs, ainsi que pour les îles de la mer des Wadden.

La ville principale, Leeuwarden, est Capitale européenne de la culture en 2018, donnant lieu à quelque 200 événements tout au long de l'année.

Dix ans après son indépendance, le pays le plus pauvre d'Europe est encore loin d'une destination touristique culte. Lonely Planet recommande néanmoins ses paysages et ses chemins de randonnée.

Find out why #Dokufest #Prizren #Kosovo is on @lonelyplanet's #BestinEurope list for 2018: https://t.co/fEYfqXcYWI

