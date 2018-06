On a testé l'escape game de l'opéra Garnier

Le Palais Garnier lancera vendredi 9 juin son escape game Inside Opéra. Un grand jeu immersif sur les traces du fantôme de l'opéra qui mêle énigmes à déchiffrer et déambulation au coeur de cette institution.

Une grande première pour le Palais Garnier, qui s’est laissé séduire par le phénomène des escape games. L’objectif pour la maison parisienne : faire découvrir ce lieu emblématique de façon ludique en proposant une visite immersive, interactive et théâtralisée, qui s’appuie réellement sur la mécanique des escape games.

Un jeu aux énigmes pointues dans un cadre majestueux

Aidés par des comédiens, les participants ont une heure pour décoder huit énigmes, plutôt corsées, bien qu'elles ne nécessitent aucune connaissance particulière du lieu ou du répertoire, en déambulant dans l’une des plus belles institutions de la Capitale. Développée main dans la main avec des historiens par l’équipe de Team Break - déjà auteur du premier jeu de piste proposé au Parc des Princes - l'intrigue conduira les participants du grand escalier à l’entresol, en passant par le grand foyer, à la poursuite d'indice laissés par le fantôme de l'opéra.

Une intrigue théâtralisée bien ficelée

«L'idée c'était de proposer une intrigue proche de l'univers de l'opéra en y associant de la mise en scène et le concept de game play», note ainsi Elisa Elbaz, cofondatrice de team break. Un travail qui aura nécessité six mois, et plonge efficacement le public en plein 18e siècle. Alors que le fantôme de l'opéra revient hanter les couloirs du Palais Garnier, terrorisant les comédiens et perturbant les répétitions de «La flûte enchantée», il lance un défi à son directeur : retrouver le morceau de partition qu'il a dérobé, afin de retrouver les notes qui permettront au chef d'orchestre de reprendre les répétitions. Muni d'un parchemin, qui nécessite quelques minutes avant d'être apprivoisé, le public se lance alors dans les couloirs de l'Opéra. Code à déchiffrer, jeu de miroir, suite logique... permettront de retrouver les huit notes manquantes sans oublier, au fil du jeu, d'en apprendre un peu plus sur l'histoire de l'opéra.

Une expérience récréative unique en son genre qui se termine, cerise sur le gâteau, par un des incontournables airs de la Flûte enchantée interprété en live.

Inside Opéra, à partir du 9 juin, Palais Garnier, Paris 9e. Tarif adulte : 28 €, enfant 24 €. inside-info.fr