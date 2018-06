Week-end : Trois sites d'accrobranche à tester en Ile-de-France

L'univers des Parcs de loisirs est particulièrement dynamique avec une fréquentation en hausse régulière, selon une récente étude Atout France. Et les sites d'accrobranche ont poussé comme des champignons un peu partout en Ile-de-France.

Plus d'une vingtaine y sont recensés. Pour profiter de cette pratique sportive et ludique en pleine nature, ces trois adresses implantées en Essonne, dans le Val-d'Oise et en Seine-et-Marne offrent des prestations complémentaires qui raviront aussi bien les familles que les accros à l'adrénaline.

Floreval : un parc à taille humaine très familiale et plein de nouveautés

Situé à trente minutes de Paris dans l'Essonne (91), le parc Floreval et ses 7 hectares proposent dans un cadre très agréable quatorze parcours accrobranche situés entre 2 et 20 mètres de haut, aux niveaux de difficultés variés.

Particulièrement adapté aux familles, le parc a d'ailleurs inauguré, cette saison, deux parcours mini kids, afin de permettre aux enfants de 3 à 5 ans de tester cette pratique en toute sécurité. Toujours côté sécurité et particulièrement rassurant pour les familles, toutes les infrastructures sont équipées de lignes de vie continue. C'est-à-dire qu'une fois sur le parcours, les participants ne peuvent en aucun cas se détacher et sont ainsi en permanence assurés. Pour les plus téméraires, le parc propose aussi de s'élancer sur un VTT à 20 mètres de hauteur... sensations fortes garanties.

Pour varier les plaisirs et satisfaire tous les membres de la famille - notamment les plus petits - de nombreuses activités viennent compléter leur offre accrobranche. Parmi elles : des balades à poney (payantes) ainsi qu'une aire de jeu suspendue (l'accro spider) sont proposées. Ressemblant à une toile d'araignée géante, cette dernière met, sur deux niveaux, l'équilibre des enfants à l'épreuve puisqu'ils évoluent sur de larges filets donnant la sensation de marcher sur un trampoline géant. Tout nouveau également, une ferme peuplée de chèvres, lamas et d'un âne nain accueille, depuis cette année, les enfants.

Tarif parcours en illimité 28 € (adulte), 19 € (enfant).

Sherwood Parc : Un accrobranche géant dans un univers médiéval

Un esprit chevaleresque plane sur Sherwood parc, le plus grand accrobranche de France. Avec 36 parcours ponctués de 370 modules, le parc offre un terrain de jeu XXL adapté à tous les publics, des plus jeunes aux plus aventuriers. Implanté dans le Val d'Oise, à 30 kilomètre de la capitale, sur un site de 11 hectares, il dispose notamment de la plus grande tyrolienne d'Ile-de-France, longue de 260 mètres. Les plus petits, dès 2 ans et demi, pourront eux profiter d'un parcours de ponts de singe protégé par des filets et ne nécessitant pas de baudriers.

Parce qu'il faut créer l'événement, le lieu renouvèle également, cette année, ses sessions en nocturne. Une fois par mois (les 23 juin, 21 juillet, 25 août et 22 septembre), le public pourra pratiquer l'accrobranche entre 21 h et jusqu'à une heure du matin. Plongés dans le noir, les participants évolueront à la lueur de leur lampe frontale. A tester pour repousser ses limites.

Tarif parcours en illimité 27, 90 € (adulte), 18, 50 € (enfant).

Nolimit Aventure : un parc haut perché

Plus loin de Paris que ses deux concurrents, le parc Nolimit Aventure cultive aussi les superlatifs. Et pour cause, situé à Nemours, au sud de la Seine et Marne (77), le site accueille le parcours le plus haut d'Ile-de-France. Perché à 40 mètres au-dessus du sol, la plus haute tyrolienne et la plus longue passerelle de style Indiana Jones de la région francilienne y sont implantées. Outre ce parcours à sensation, le parc dispose, en parallèle, d'infrastructures adaptées à tous les publics avec douze parcours variés, à partir de 8 ans. A noter également, le parc propose une installation dotée d'une ligne de vie continue pour les tout-petits, dès 3 ans.

Tarif parcours en illimité 22 € (adulte), 14 € (enfant).