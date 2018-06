Le salon Autonomic, du 12 au 14 juin à Paris Porte de Versailles

Du 12 au 14 juin 2018, le Salon Autonomic se déroule à Paris, Porte de Versailles. Ce salon est un grand rassemblement des acteurs du handicap, de l’accessibilité, du grand âge et du maintien à domicile, pour mieux vivre au quotidien.

300 exposants, tous secteurs confondus, se retrouvent à l’occasion de ce salon nécessaire.

Tous les thèmes autour de l’accessibilité seront présentés : véhicules et transports adaptés, aides techniques et matériels adaptés, orthèses & prothèses, déficits sensoriels, aménagement de l’habitat et mobilier adapté, incontinence et soins, confort & bien être, services à la personne, accessibilité, monde associatif, tourisme, loisirs, culture, sports, mais aussi fabricants, importateurs, distributeurs, installateurs, sociétés de services, associations, mutuelles, fédérations professionnelles, institutions et collectivités.

De nombreuses conférences

Plus de 40 conférences auront lieu et dix espaces d’animations artistiques, sportives, jeux ou encore expositions. Des espaces dédiés aux nouveautés comme Habitat et Innovations, Villages Start up ou Concours à l’innovation sont également proposés.

Les 8èmes Assises Nationales de l’Accessibilité sont organisées les 13 et 14 juin dans le salon, par le Ministère de la Transition Écologique et Solidaire et le Ministère de la Cohésion des Territoires, animées par la Délégation Ministérielle à l’Accessibilité.

Retrouvez le salon Autonomic à Paris Expo Porte de Versailles Hall 4. L’entrée est gratuite pour tous les visiteurs.

Toutes les infos pratiques pour venir au salon : https://bit.ly/1oF1ShQ