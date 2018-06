Les 5 concerts à ne pas rater en Île-de-France pour la fête de la musique 2018

Les franciliens ne manquent pas de rendez-vous pour célébrer le solstice d'été en musique. Pop, folk, rock... Voici une sélection de concerts incontournables pour faire la fête toute la soirée jeudi 21 juin.

la touche gipsy à noisy-le-grand

Djobi Djoba, Banbolero, La Guapa, … Les gitans internationaux Chico & the Gypsies sont attendus à Noisy-le-Grand pour faire danser le public au rythme de leurs guitares classiques et de leur voix légendaire. Mené par le leader et charismatique Chico, le groupe est reconnu pour avoir popularisé la rumba catalane et fait danser le monde entier. Un concert qui ravira les fans de la première heure tout comme le grand public.

Chico & the Gypsies, place de la Libération, Noisy-le-Grand (93).

du rnb à evry

La place des Droits de l’Homme et du Citoyen à Evry accueillera en tête d’affiche cette année la chanteuse solaire et énergique Shy’m. L’artiste pop/rnb aux 2 millions d’albums vendus, aux 400 millions de vues sur YouTube, et aux 3 NRJ Music Awards viendra secouer la foule sur la grande scène avec ses titres emblématiques.

Shy’m, place des Droits de l’Homme et du Citoyen, Evry (91).

ambiance à l'africaine à epinay-sur-seine

Ils ont le sens de la fête. Reconnu pour sa joie de vivre et ses musiques entraînantes, le groupe ivoirien Magic System se produira sur le parc de l’Hôtel de Ville à Epinay-Sur-Seine. Une grande fête intergénérationnelle avec pas moins de dix personnes sur scène, un orchestre live et des rythmes populaires.

Magic System, le parc de l'Hôtel de Ville, Epinay-sur-Seine (93).

du pop-folk à Clichy

La pop-folk est à l’honneur à Clichy. Les mélomanes retrouveront en première partie de soirée le jeune autodidacte franco-australien Malo’ – qui a marqué le paysage musical français avec son album « Be/Être » - puis le quintet franco-britannique Shake Shake Go et ses mélodies enivrantes emmenées par la chanteuse galloise Poppy Jones.

Malo’ et Shake Shake Go, parc de Salengro, Clichy (92).

La rayonnante nolwenn leroy à antony

L’artiste française Nolwenn Leroy succède cette année à Renan Luce, Zazie, les BB Brunes, Corneille, Ben l'Oncle Soul, Brigitte, ou encore Olivia Ruiz sur la grande scène du parc Heller. La Bretonne se produira vendredi 22 juin dans la ville d’Antony après un grand flashmob dansé et un concert vitaminé du groupe NewStep. L’occasion aussi pour la jeune chanteuse de revenir sur son dernier opus baptisé «Gemme».

Nolwenn Leroy, le 22 juin 2018, parc Heller, Antony (92).