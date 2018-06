Les 5 concerts à ne pas rater en régions pour la fête de la musique 2018

Pour célébrer la 37ème fête de la musique comme il se doit, voici quelques concerts à ne pas manquer ce jeudi 21 juin dans l’Hexagone. Au menu, techno, house, funk, rap et festivités toute la nuit.

Au bord de l’eau avec de la techno à Marseille

La Madrague accueillera ce jeudi les professionnels de la pêche au lancer de décibels. Au bord de la mer se succéderont Lepecheur, Baxter Baxter, artiste français qui manie les platines depuis les années 1990, Chrix et Nars. Et si la météo le permet, la fête de la musique s'étendra en mode pirate dans la crique marseillaise.

Avenue de la Madrague de Montredon, Marseille (8e).

Une nuit placée sous le signe de l’électro à Lyon

Réputé pour sa programmation exclusive et ses assiettes de tapas, le Docks 40 accueillera les Djs les plus en vue du moment pour célébrer la fête de la musique jusqu’au bout de la nuit. Au programme, le super-héros du mix au visage masqué Sounf of Legend, a qui l’on doit la reprise de « Bella Ciao » de la Casa De Papel, suivi de Basada, un duo français qui a déjà conquis le un public international avec le succès de « Get Get Down » et « Music Sounds Better With You ».

Docks 40, 40, quai Rambaud, Lyon (2e).

Le festival Do You saint-tropez

Organisé par l’association CAP (Cercle pour l’Avenir de la Presqu’île de Saint- Tropez), le Festival Do You Saint-Tropez revient en force pour cette 5ème édition en accueillant une belle tête d’affiche avec le duo Brigitte. La Capitainerie accueillera également le Quatuor Escape from Acapulco, Slaps! pour les amateurs de rock, Dax Riders et ses sonotités funk et Rnb, ou encore Dj Pone pour animer le dance floor toute la nuit.

Festival Do You Saint-Tropez, La Capitainerie, Saint-Tropez.

Le festival Paco Tyson en réalité virtuelle à Nantes

L’expérience d’un festival à 360 degré. Hypercube donne l’occasion aux nantais de revivre les meilleurs moments du Paco Tyson en réalité virtuelle à travers quatre scènes inédites : Techno avec Ricardo Villalobos et Laurent Garnier, Trans avec Vini Vici, House avec La Fraicheur, et enfin Hardcore avec Madrox. Plusieurs Djs sets viendront également rythmer la soirée dont Chichi, Princess, et The looks.

Hypercube, 4, rue de l'Héronnière, Nantes.

Un concert open air house et techno à Lille

Après les éditions Cambrésiennes, le Neyrath Club pose ses valises au Start Café de Lille pour un premier Open Air sous le signe de la House et de la Techno. On retrouvera le producteur et Dj Hune, inspiré par un large panel d’influences de la soul à la drum & bass, en passant par le hip hop et la techno, mais aussi Dr Meench, qui s’inspire des artistes techno et house mais aussi de deep.

Le Start Café, 9, rue du Faisan, Lille.