On a testé l’escape game « Le secret du pirate » de HintHunt

Pionnier de l'escape game en France, HintHunt présente sa nouvelle aventure Le secret du pirate. Il y est question de déjouer les pièges du capitaine Henry Every pour retrouver son précieux saphir.

En immersion totale à bord du bateau du pirate Henry, chaque équipe de matelots dispose d’une heure pour naviguer jusqu’à son île et revenir sain et sauf avec le trésor. Lampe torche en main, les participants embarquent dans un décor en bois plus vrai que nature, qui a nécessité près de deux ans de travail, et dans lequel tout doit être fouillé au peigne fin.

Avant de partir à la conquête du saphir, il faudra d’abord quitter le port et trouver le bon mécanisme pour lever l’ancre. Entre fouille, décryptage des cartes, calculs, et manipulations, chaque équipe est plongée dans un univers aux énigmes saisissantes et bien ficelées qui nécessitent de la rapidité, de cohésion et surtout de logique. Mais pas de panique à bord, chaque équipe pourra compter sur les précieux conseils d’un grimoire magique qui suit de près le déroulement de l’aventure.

Une fois les amarres larguées, on se croirait presque entrain de naviguer en apercevant le déchainement et le bruit des vagues à travers les hublots. Cette nouvelle aventure est une vraie réussite. Le scénario est bien écrit, le décor est réaliste, et les énigmes sont à la fois variées, originales et accessibles. C'est une expérience pleine de surprises qui vaut le coup d'être vécue.

Le secret du pirate, HintHunt, de 3 à 5 personnes, 58, rue Beaubourg (3e).