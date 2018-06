Le Calva Club ouvre ses portes aux amateurs de cocktails et de dégustation

La capitale est servie. Du 27 juin au 7 juillet, le Calva Club propose une carte exclusive de cocktails originaux élaborés à base de Calvados. Les aficionados de la dégustation (re)découvriront ce spiritueux français dans un cadre aménagé spécialement pour l’occasion.

Premier bar éphémère dédié aux produits cidricoles AOC/AOP, le Calva Club ouvre deux espaces de dégustations pour faire découvrir au public tous les secrets du Calvados, cette eau-de-vie normande obtenue par distillation de cidre ou de poiré.

©DR

Au premier étage, les visiteurs découvriront un espace exclusivement dédié à la mixologie avec une sélection de huit créations originales. Parmi elles, la Pomme sourde, préparée à base de concombre, feuille de menthe, sirop de cidre aux baies roses, jus de citron jaune, vin de quinine et de Calvados (12€) et le Roi d’un jour, élaboré avec des grains de café écrasés, du sirop d’orgeat, jus de citron jaune frais, jus de pomme frais, et du Calvados (12€).

Le second espace club proposera, quant à lui, une carte de Calvados d’exception réunissant de très vieux millésimes comme le Préau Carafe (20€, 4 cl), le Garnier (11€, 4cl), ou encore le Huet, millésime de 1972 (17€). Le tout, à déguster dans un univers rétro des années 1950 à la manière d’un speakeasy. Les visiteurs pourront également savourer différents accords de saveurs entre fromages et cidre Pays d'Auge ou encore charcuterie et cidre Cotentin.

©DR

Enfin, le Calva Club a prévu un programme d’animations ponctué de Live music, de masterclass et de DJ sets. Le public retrouvera le groupe Pendentif le 27 juin, réputé pour son sens inné des mots, des voix et des mélodies, la musique électronique de Bolivard le 29 juin, ou encore le guitariste Pierre.V et Mr Co le dimanche 30 juin.

Calva Club, 64, Avenue Bosquet (7e).