Le festival RETRO C TROP est de retour pour une troisième édition

Les festival rock et vintage RETRO C TROP est de retour pour une troisième édition dans le parc du Château de Tilloloy (Hauts-de-France) du samedi 30 juin au dimanche 1er juillet. Durant tout le week-end, plus de dix groupes se succèderont, dont Sting, Roger Hodgson, ou encore le groupe Trust.

Tel un voyage dans le temps, le festival RETRO C TROP célèbre le rock’n roll autour d’une programmation oscillant entre artistes mythiques et émergents. Au total, plus de 21 heures de concerts se succéderont sur le site mythique du Château de Tilloloy.



©DR

Parmi les têtes d’affiche, le festival accueillera Roger Hodgson, chanteur du groupe de rock Supertramp, mais aussi la superstar anglaise Sting, ou encore le groupe français Trust, qui a marqué le hard rock français avec son tube «Antisocial». Sans oublier Steven Wilson, l'ex-leader du groupe Porcupine Tree et les rockeurs américains Rival Sons.



©DR

Le temps d'un week-end, toutes les générations vivront au rythme des basses, des guitares électriques et des batteries survoltées. Enfin, aux abords du parc de château, stands vintage, exposition rétro, bars et food trucks seront installés pour assurer des moments de détente et de convivialité aux festivaliers.



©DR

Festival RETRO C TROP, du 30 juin au 1er juillet, Château de Tilloloy (80).