Le festival Restons Sérieux revient pour une troisième édition au Supersonic

La scène indépendante française est à l’honneur. Du 10 au 14 juillet le festival Restons Sérieux s’installe au Supersonic (12e) pour une troisième édition riche en découvertes tricolores. Pop, post-punk, chansons déviantes et autres expérimentations sonores sont au programme.

Durant quatre jours, près de vingt-cinq artistes en live et Dj Set se succéderont sur la scène du Supersonic. Et ça commence très fort. Le public découvrira notamment le groupe de punk Pierre & Sébastien avant de partir sur les traces la synth pop tendre et ironique de Cité Lumière.

La soirée du 11 juillet sera rythmée par le groupe Oktober Lieber, deux musiciennes parisiennes issues de la scène post punk, mais aussi par Guerre froide et ses textes existentielles et poétiques qui prennent vie dans une atmosphère musicale originale, lancinante et agressive.

Le Supersonic accueillera aussi le groupe électrique Option Génial, l’hypnotique Kumisolo ou encore Bertrand Burgalat, ce dandy inclassable de la chanson française. Le week-end, les mélomanes apprécieront le rock instrumental de Jean Jean, à travers des live intenses, teintés de fun et de joie de vivre. Mais aussi Cachette à branlette, le projet acid-techno de Florian Steiner.

Festival Restons Sérieux, du 10 au 14 juillet, 9, rue Biscornet (12e).