Le salon du véhicule électrique et hybride revient pour une nouvelle édition à Val d’Isère

C’est le rendez-vous incontournable de la mobilité́ durable et des énergies renouvelables. Du 12 au 15 juillet, constructeurs automobile, motos électriques, vélos connectés, et énergéticiens investissent les 15.000 m2 d’exposition et les routes de Val d’Isère (73) pour une quatrième année.

Organisé avec le Ministère de la transition écologique et solidaire, le salon du véhicule électrique et hybride est de retour pour une quatrième édition. Au total, plus de 400 véhicules seront proposés à l’essai et une centaine de marques seront représentées comme BMWi, Volkswagen, Toyota, Nissan, Ford, Lexus, ou encore Land Rover.



Parmi les modèles les plus emblématiques du Salon, les visiteurs découvriront en chef de file du tout électrique l’iPace de Jaguar mais aussi l’hybride i8 Roadster de chez BMW. La marque Toyota présentera également Mirai, le tout premier véhicule commercialisé doté d’une pile à combustible à hydrogène, et ouvrant la voie sur une nouvelle ère de véhicule zéro émission.



Motos électriques, scooters de troisième génération, vélo électrique, … Outre les voitures, un vaste espace d’exposition sera consacré aux deux roues. L’occasion pour les constructeurs de présenter leurs derniers VTTAE comme le vélo électrique 2.0, le modèle phare du Village Deux Roues.



Au cœur du développement de la mobilité électrique, les infrastructures de recharges disposeront aussi d’un espace dédié. Professionnels, collectivité et grand public découvriront sur le salon l’ensemble de l’offre, réseau e-born, borne collective Hager et point de charge pour les particuliers Newmotion. Enfin, plusieurs activités viendront rythmer l’événement entre courses, shows et parcours pour enfants.



Salon du véhicule et hybride,du 12 au 15 juillet, Plaine de la Daille, 73150 Val d'Isère.