Le Jardin : le nouvel afterwork de la capitale

Nouveau spot estival, Le Jardin propose aux parisiens de s’évader le temps d’un afterwork en sirotant un verre au soleil avec les pieds dans l’herbe. Loin du métro, des embouteillages et de la pollution, cette nouvelle adresse offre un cadre propice à la décontraction.

Avec ses canapés dans l’herbe et sa décoration aux couleurs de l’été, Le Jardin est une petite bulle végétale dépaysante caché en plein Paris. On y vient pour se prélasser et oublier les tracas du quotidien mais aussi pour déguster des produits locaux sourcés issus de producteurs franciliens.

©DR

Au menu, une carte simple mais efficace constituée de planches et tapas à partager (10€). Pour compléter l'apéro, Le Jardin propose une carte de cocktails (14€) mais aussi une sélection de bières comme la Paname Brewing Company et la Winerie Parisienne.

Le Jardin, 21, rue de la Fédération (15e).