Le toit-terrasse de la Grande Arche se met à l’heure d’été

La tête dans les nuages. Pour célébrer son premier anniversaire et le retour du beau temps, le toit de la Grande Arche se transforme en terrasse estivale avec son bar, ses espaces détente et sa végétalisation. Perché à 110 mètres de hauteur, ce rooftop offre un spectacle inédit avec une vue panoramique sur tout Paris.

Un an après sa réouverture, le toit de la Grande Arche invite le public à lézarder tout l’été sur ses poufs moelleux multicolores, ses fauteuils Acapulco, et ses transats, tout en profitant d’une vue à 360 degrés sur la capitale. Avec des amis, entre collègues ou en famille, c’est le spot de l’été pour en prendre plein la vue et se détendre le long du fameux pont promenade de 1.000 m2, construit dans l’axe historique de Paris.



©Cnews

Tous les soirs à partir de 19 heures, les clients pourront se restaurer et se rafraichir au bar à cocktails du rooftop avec des tapas et des glaces l’italienne lors des afterworks. Niché au 35ème étage, le toit terrasse de la Grande Arche offre également une vue sur le coucher de soleil inégalable pout terminer la journée en beauté.



©GrandeArche

Véritable lieu de vie, le toit dispose d’un espace culturel de 1.200 m2 dédié aux expositions et de deux offres de restaurations : un restaurant bistronomique qui met à l'honneur produits de saison et saveurs singulières, et un corner Lina’s pour les plus pressés.

A noter que pour le 14 juillet, le toit ouvrira ses portes au public dans une ambiance festive avec, au programme, fanfare, défilé aérien et buvette.



©GrandeArche

Toit terrasse, Grande Arche de la Défense,1, Parvis de la Défense, Puteaux (92800).