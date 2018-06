Les 5 activités à découvrir cet été à Paris

Les activités estivales ne manquent pas à la capitale. Escalade, surf sur la Seine, escape game... Voici une sélection des sorties à faire cet été pour se faire plaisir et découvrir la ville autrement.

une séance d'escalade au pavillon de l'arsenal

Fort du succès de la première édition, le Pavillon de l’Arsenal réinstalle à l’occasion de la journée olympique mondiale le Pavillon vertical, un mur d’escalade de 13 mètres de hauteur. Tout au long de l’été, sportifs confirmés, amateurs et débutants sont invités à se hisser au sommet de la verrière de la grande salle d’exposition.

A la frontière du sport et de la culture, le Pavillon vertical s’inscrit dans la volonté de faire découvrir de manière ludique le futur sport olympique aux jeux de Tokyo de 2020. Gratuite et sans inscription, cette activité est encadrée par des moniteurs professionnels et ravira aussi bien les petits que les grands.

Pavillon vertical, jusqu’au 2 septembre, 21, boulevard Morland (4e).

Un escape game au coeur de paris

C’est une manière amusante de (re)découvrir Paris. La start-up My Urban Expérience inaugure son premier escape game en extérieur au cœur du quartier latin. Munis d’une tablette, d’une boussole et d’un « book », les participants ont pour mission de trouver le dernier lieu d’évacuation de Paris, touché à nouveau par la peste.

Chaque équipe partira à l’aventure entre Saint Germain, Saint Michel et l'île de la Cité en tentant de résoudre une série d’énigmes pour parvenir à s’échapper. Le tout, en 75 minutes chrono. Une activité ludique qui mêle connaissance de l’histoire, sens de l’observation et qualité d’orientation pour découvrir Paris sous un angle antique et médiéval.

©Myurbanexperience

My Urban Experience, de 2 à 6 personnes, Saint-Michel (6e).

Une session glisse sur la seine

Le club nautique du 19epropose à tous les visiteurs, confirmés ou débutants, de pratiquer la glisse nautique sur la Seine entre les ponts de Saint Cloud et de Suresnes. Ski nautique, mono ski, wakeboard, wakeskate, wakeski, aquaplane, planche Omnia ou encore air chair (Sky Ski), il y en a pour tous les goûts.

Une fois l'équipement choisi, chaque participant est tracté durant 13 minutes par un bateau spécialisé, produisant de belles vagues de sillage. Située le long du bois de Boulogne et avec la Défense en toile de fond, cette activité s’inscrit dans un cadre insolite et rafraichissant.

©CN19

CN 19, ponton de Mazura Marine, face au 36 quai Alphonse le Gallo, Boulogne Billancourt (92).

Une expérience de pilotage sur les quais de seine

A bord de son hoverkart, un karting électrique 2.0, chaque visiteur a la possibilité de partir en balade au ras du sol le long des quais de Seine et à l’abri des voitures en découvrant les monuments sous un œil nouveau. Ludique, fun et accessible, l’hoverkart permet d’avancer, de reculer, de freiner, de tourner, ou encore faire un 360°. Le tout, à une vitesse maximale de 20 km/h. Aux manettes de ce mini bolide, la capitale prend des airs de piste de pilotage.

©DR

Hoverkart Tour, 10, rue des Archives (4e).

Un après-midi accrobranche au parc floral

Toute la famille grimpe aux arbres. Le Parc Floral de Paris, à proximité de la porte de Bercy, propose quatre parcours acrobatiques pour enfants, ados et adultes. Équipé d'un baudrier, chaque participant évoluera d’arbre en arbre au rythme de la nature. Ponts himalayens, funambules, tyroliennes, poutre suspendue, liane roulante, ou encore filet poche attendent les visiteurs.

©Parcfloral

Parc Floral de Paris, Esplanande du château de Vincennes (12e).